Росіянка П.Хоніна перемогла у Києві на Гран-прі з художньої гімнастики
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. На київському етапі Гран-прі з художньої гімнастики перемогла росіянка Поліна Хоніна, після того як лідер української збірної Ганна Різатдінова знялась з турніру. Про це повідомляє кореспондент УНН.
У п’ятницю 17 березня в київському Палаці спорту стартували змагання з художньої гімнастики. У перший день змагань спортсменки розігрували медалі в індивідуальному багатоборстві. Лідер української збірної з художньої гімнастики Ганна Різатдінова, яка була фаворитом турніру, після першого виступу у вправах з обручом знялась із змагань з невідомої причини.
Таким чином, перемогу в абсолютній першості Гран-прі здобула російська гімнастка Поліна Хоніна із результатом 68,8 бала. Друге місце посіла теж росіянка Юлія Бравікова (65,85). На третій сходинці п’єдесталу — спортсменка з Ізраїлю Вікторія Філановськи (65,8).
Найкращий результат серед українських гімнасток показала Вікторія Мазур, яка посіла п’яте місце із 63,150 бала. Ще одна українка Олена Дяченко посіла сьоме місце (61,55). Представниці України Єва Мелещук та Яна Ярош опинилися на дев’ятому і шістнадцятому місцях відповідно. Усього в етапі Гран-прі брало участь 22 гімнастки.
Зазначимо, у суботу 18 березня у Києві продовжаться змагання з художньої гімнастики. Зокрема, відбудуться фінали в окремих видах у рамках Гран-прі, а також — гала-концерт за участю зірок.
Як повідомляв УНН, з 17 до 19 березня у Києві пройдуть міжнародні змагання з художньої гімнастики у рамках Гран-прі та традиційного “Кубка Дерюгіної”.