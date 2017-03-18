Россиянка П.Хонина победила в Киеве на Гран-при по художественной гимнастике

В пятницу 17 марта в киевском Дворце спорта стартовали соревнования по художественной гимнастике. В первый день соревнований спортсменки разыгрывали медали в индивидуальном многоборье. Лидер украинской сборной по художественной гимнастике Анна Ризатдинова, которая была фаворитом турнира, после первого выступления в упражнениях с обручем снялась с соревнований по неизвестной причине.

Таким образом, победу в абсолютном первенстве Гран-при получила российская гимнастка Полина Хонина с результатом 68,8 балла. Второе место заняла тоже россиянка Юлия Бравикова (65,85). На третьей строчке пьедестала - спортсменка из Израиля Виктория Филановская (65,8).

Лучший результат среди украинских гимнасток показала Виктория Мазур, которая заняла пятое место с 63,150 балла. Еще одна украинка Елена Дьяченко заняла седьмое место (61,55). Представительницы Украины Ева Мелещук и Яна Ярош оказались на девятом и шестнадцатом местах соответственно. Всего в этапе Гран-при участвовало 22 гимнастки.

Отметим, в субботу 18 марта в Киеве продолжатся соревнования по художественной гимнастике. В частности, состоятся финалы в отдельных видах в рамках Гран-при, а также - гала-концерт с участием звезд.

Как сообщал УНН, с 17 по 19 марта в Киеве пройдут международные соревнования по художественной гимнастике в рамках Гран-при и традиционного "Кубка Дерюгиной".