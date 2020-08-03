Росіянина після звільнення з в’язниці депортували з України

"Протягом двох років 28-річний чоловік відбував покарання у Торецькій виправній колонії за вчинення кримінальних правопорушень на території України, а саме - за скоєння крадіжок. Іноземець вже планував звільнитися умовно-достроково і залишитися на Донеччині", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у міграційній службі схвалили клопотання поліції про примусове повернення іноземця до Росії та заборону в’їзду в Україну. Після цього правоохоронці доставили громадянина РФ до пункту пропуску "Гоптівка" на українсько-російському кордоні.

"Чоловіка передали працівникам Державної прикордонної служби, які в подальшому забезпечили його повернення на батьківщину", – додали у поліції.

Як повідомляв УНН, з початку цього року на державному кордоні було виявлено майже 6 тисяч незаконних мігрантів.