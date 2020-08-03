Россиянина после освобождения из тюрьмы депортировали из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Россиянина после освобождения из тюрьмы принудительно вернули в РФ и запретили въезд в Украину на три года. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Донецкой области, передает УНН.
"В течение двух лет 28-летний мужчина отбывал наказание в Торецкой исправительной колонии за совершение уголовных преступлений на территории Украины, а именно за совершение краж. Иностранец уже планировал освободиться условно-досрочно и остаться в Донецкой области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в миграционной службе одобрили ходатайство полиции о принудительном возвращении иностранца в Россию и запрете въезда в Украину. После этого правоохранители доставили гражданина РФ в пункт пропуска "Гоптовка" на российско-украинской границе.
"Мужчины передали работникам Государственной пограничной службы, которые в дальнейшем обеспечили его возвращение на родину", - добавили в полиции.
Как сообщал УНН, с начала этого года на государственной границе было выявлено почти 6 тысяч незаконных мигрантов.