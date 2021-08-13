Росіянин, який брав участь в Олімпіаді, здав позитивний тест на допінг

Деталі

Відзначається, що в допінг пробі спортсмена виявлено рекомбінантний еритропоетин.

Проба була взята поза змаганнями 21 липня, коли спортсмен перебував у Владивостоці. Про результати йому повідомили 5 серпня.

Цитата

“Спортсмен має право зробити запит на перегляд проби B і оскаржити тимчасове відсторонення”, — відзначили в організації.

Нагадаємо

Антидопінгове агентства США вимагає опублікувати допінг-тести російських спортсменів.