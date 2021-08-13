Росіянин, який брав участь в Олімпіаді, здав позитивний тест на допінг
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Російський тріатлоніст Ігор Полянський здав позитивний тест на допінг. Про це повідомляє прес-служба Міжнародного союзу тріатлоністів, передає УНН.
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Відзначається, що в допінг пробі спортсмена виявлено рекомбінантний еритропоетин.
Проба була взята поза змаганнями 21 липня, коли спортсмен перебував у Владивостоці. Про результати йому повідомили 5 серпня.
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“Спортсмен має право зробити запит на перегляд проби B і оскаржити тимчасове відсторонення”, — відзначили в організації.
Нагадаємо
Антидопінгове агентства США вимагає опублікувати допінг-тести російських спортсменів.