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Росіянин погрожував влаштувати вибух на Київщині: "мінера" затримали

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. На Київщині працівники поліції затримали псевдомінера. Ним виявився чоловік без постійного місця проживання, громадянин Росії. Наразі 44-річний порушник затриманий і знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання, передає УНН із посиланням на повідомлення поліції Київської області.

Росіянин погрожував влаштувати вибух на Київщині: "мінера" затримали

“Чоловік зателефонував на 102 і повідомив, що у селі Вишеньки Бориспільського району він замінував усе гранатою і найближчим часом станеться вибух. За вказаною адресою працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи, факт замінування не підтвердився.

Вже за кілька годин працівники Управління карного розшуку поліції Київщини та співробітники Бориспільського відділу поліції встановили та затримали “мінера”, — повідомили правоохоронці.

За даними поліції, громадянин іншої держави зізнався працівникам поліції, що на території України перебуває нелегально з 2011 року. Свій вчинок затриманий пояснити не зміг, але повідомив, що того дня він перебував в стані алкогольного сп’яніння.

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Під час проведення невідкладного обшуку за місцем тимчасового проживання зловмисника поліція виявила та вилучила мобільний телефон та сім-карту, з якого здійснено дзвінок на лінію 102 про замінування.

Також правоохоронці з’ясували, що чоловік у 2016 році скоїв аналогічний злочин — повідомив про “замінування” бази відпочинку у селі Коблево, що на Миколаївщині.

Слідчі Бориспільського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину та обрання для міри запобіжного заходу. Про затримання громадянина Російської Федерації повідомлено посольство та МЗС.

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