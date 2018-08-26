Росіянин намагався вивезти з України старовинну книгу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У пункті пропуску “Бачівськ” прикордонники Сумського загону спільно з працівниками митниці запобігли спробі вивезення з України старовинної книги видання середини ХІХ століття. Про це повідомила прес-служба ДПСУ, передає УНН.
Так, учора під час перевірки багажного відділення мікроавтобусу “Мерседес”, який прямував до Російської Федерації, правоохоронці виявили старовинну книгу.
“Її намагався вивезти за межі нашої країни 63-річний громадянин РФ, який їхав в автівці як пасажир. Як з’ясувалося, книга 1877 року видання „КУРСЪ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ“ можливо становить культурну цінність”, — повідомили прикордонники.
Наразі вилучену старовинну книгу передали для проведення експертизи на предмет культурної чи історичної цінності.
Нагадаємо, на Закарпатті правоохоронці затримали автомобіль під керуванням громадянина РФ, який перевозив шістьох незаконних мігрантів.