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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россиянин пытался вывезти из Украины старинную книгу

Киев • УНН

 • 9221 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. В пункте пропуска "Бачевск" пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни пресекли попытку вывоза из Украины старинной книги издания середины XIX века. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

Россиянин пытался вывезти из Украины старинную книгу

Так, вчера во время проверки багажного отделения микроавтобуса "Мерседес", который следовал в Российскую Федерацию, правоохранители обнаружили старинную книгу.

"Ее пытался вывезти за пределы нашей страны 63-летний гражданин РФ, который ехал в машине в качестве пассажира. Как выяснилось, книга 1877 года издания "КУРСЪ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ" возможно составляет культурную ценность", - сообщили пограничники.

Сейчас изъятую старинную книгу передали для проведения экспертизы на предмет культурной или исторической ценности.

Напомним, на Закарпатье правоохранители задержали автомобиль под управлением гражданина РФ, перевозивший шестерых незаконных мигрантов.

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