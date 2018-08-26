Россиянин пытался вывезти из Украины старинную книгу
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В пункте пропуска "Бачевск" пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни пресекли попытку вывоза из Украины старинной книги издания середины XIX века. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
Так, вчера во время проверки багажного отделения микроавтобуса "Мерседес", который следовал в Российскую Федерацию, правоохранители обнаружили старинную книгу.
"Ее пытался вывезти за пределы нашей страны 63-летний гражданин РФ, который ехал в машине в качестве пассажира. Как выяснилось, книга 1877 года издания "КУРСЪ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ" возможно составляет культурную ценность", - сообщили пограничники.
Сейчас изъятую старинную книгу передали для проведения экспертизы на предмет культурной или исторической ценности.
Напомним, на Закарпатье правоохранители задержали автомобиль под управлением гражданина РФ, перевозивший шестерых незаконных мигрантов.