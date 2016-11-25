Росіянин намагався вивезти з України старовинні книги

Так, під час проведення огляду автомобіля “ВАЗ” російської реєстрації, яким виїжджав до Росії громадянин РФ, правоохоронці в багажному відділенні транспортного засобу серед інший речей виявили дві старовинні книги: “Старые мастера. Эженъ Фромантэнъ” 1914 року видання та “Н.П. Огарев. Юмор. Поэма” 1933 року видання.

Водночас, ще одну старовинну книгу намагався вивезти з України громадянин Молдови.

Наразі вилучені книги передали для проведення експертизи на предмет культурної чи історичної цінності. На правопорушників складені відповідні адміністративні матеріали.