Россиянин пытался вывезти из Украины старинные книги

Так, во время осмотра автомобиля "ВАЗ" российской регистрации, которым выезжал в Россию гражданин РФ, правоохранители в багажном отделении транспортного средства среди других вещей обнаружили две старинные книги: "Старые мастера. Эженъ Фромантэнъ" 1914 года издания и "Н.П. Огарев. Юмор. Поэма" 1933 издание.

В то же время, еще одну старинную книгу пытался вывезти из Украины гражданин Молдовы.

Изъятые книги передали для проведения экспертизы на предмет культурной или исторической ценности. На правонарушителей составлены соответствующие административные материалы.