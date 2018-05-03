Росіянин намагався вивезти з України старовинне Євангеліє
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У пункті пропуску "Велика Писарівка" Сумської області прикордонники затримали росіянина, який намагався вивезти раритетне видання Біблії. Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає УНН.
“Учора в пункті пропуску прикордонники Сумського загону спільно з працівниками митниці оглядаючи автомобіль “Nissan Qashqai” російської реєстрації у багажному відділенні транспортного засобу виявили старовинну книгу — “Святе Євангеліє”, — йдеться у повідомленні.
Таким чином співробітники прикордонного відомства черговий раз завадили незаконному вивезенню з України старовинної книги, яка, ймовірно, становить культурну та історичну цінність, підкреслюється у донесенні ДПСУ.
Наразі знайдену книгу вилучено представниками компетентних державних органів. Стосовно правопорушника складено адміністративні матеріали.
Раніше повідомлялося про засудження до 4 років ув'язнення контрабандиста, який намагався вивезти 120 монет часів Римської імперії, старовинний меч XIV століття та інші культурні цінності періоду VІI с. до н.е. - ХХ с. н.е.