Россиянин пытался вывезти из Украины старинное Евангелие

"Вчера в пункте пропуска пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни осматривая автомобиль“Nissan Qashqai“ российской регистрации в багажном отделении транспортного средства обнаружили старинную книгу - ”Евангелие", - говорится в сообщении.

Таким образом сотрудники пограничного ведомства очередной раз помешали незаконному вывозу из Украины старинной книги, которая, вероятно, составляет культурную и историческую ценность, подчеркивается в донесении ГНСУ.

Как отмечается, представители компетентных государственных органов изъяли найденное издание. В отношении правонарушителя составлены административные материалы.

Ранее сообщалось об осуждении к 4 годам лишения свободы контрабандиста, который пытался вывезти 120 монет времен Римской империи, старинный меч XIV века и другие культурные ценности периода VII в. до н.э. — ХХ в. н.э.