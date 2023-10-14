росіяни вранці обстріляли Куп'янщину: показали наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Російські війська сьогодні вранці обстріляли селище Куп'янськ-Вузловий у Харківській області, повідомили у суботу у Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.
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За даними слідства, 14 жовтня близько 7:00 ворог вчергове обстріляв селище Куп'янськ-Вузловий. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди. Як вказали в ОВА, пошкоджено 5-поверховий житловий будинок. Сталася пожежа. Обійшлося без постраждалих.
Як повідомили у прокуратурі, учора приблизно о 17:00 російські військові також обстріляли місто Куп'янськ. Зазнало пошкоджень цивільне підприємство.
За попередніми даними, окупанти обстрілювали населені пункти з артилерії та РСЗВ.
Доповнення
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, минулої доби ворог обстрілював населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.
Зокрема, авіаційних ударів зазнали Синьківка, Іванівка, Кислівка та Піщане Куп'янського району.
З артилерії, мінометів та іншого озброєння були обстріляні Вовчанськ, Тернова, Гатище та Плетенівка Чугуївського району, Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ Куп'янського району, Борова Ізюмського району. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі.
"На Куп'янському напрямку наші захисники відбили 20 атак ворога біля Синьківки, Іванівки та Кислівки. Ворог не має просування та несе втрати", - зазначив голова ОВА.