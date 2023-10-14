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россияне утром обстреляли Купянщину: показали последствия

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 октября. УНН. Российские войска сегодня утром обстреляли поселок Купянск-Узловой в Харьковской области, сообщили в субботу в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 14 октября около 7:00 враг в очередной раз обстрелял поселок Купянск-Узловой. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки. Как указали в ОВА, поврежден 5-этажный жилой дом. Произошел пожар. Обошлось без пострадавших.

Как сообщили в прокуратуре, вчера около 17:00 российские военные также обстреляли город Купянск. Получило повреждения гражданское предприятие.

По предварительным данным, оккупанты обстреливали населенные пункты из артиллерии и РСЗО.

Дополнение

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, за прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

В частности, авиационным ударам подверглись Синьковка, Ивановка, Кисловка и Песчаное Купянского района.

Из артиллерии, минометов и другого вооружения были обстреляны Волчанск, Терновая, Гатище и Плетеневка Чугуевского района, Купянск, Купянск-Узловой, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск Купянского района, Боровая Изюмского района. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, произошли пожары.

"На Купянском направлении наши защитники отбили 20 атак врага у Синьковки, Ивановки и Кисловки. Враг не имеет продвижения и несет потери", - отметил глава ОВА.

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