росіяни вночі завдали два ракетні удари по Краматорську
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Російські окупанти вночі завдали двох ракетних ударів по промисловій зоні Краматорська на Донеччині. Про це повідомили керівник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко та голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
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"Вночі окупант завдав двох ракетних ударів по промисловій зоні Краматорська. Без жертв", - написав Гончаренко у Facebook.
"Близько півночі ворог обстріляв Краматорськ - поцілив у промислове підприємство. Пошкоджена велика територія. На щастя, ніхто не постраждав", - зазначив голова ОВА.
Деталі
За даними Кириленка, загалом вночі росіяни продовжували стріляти на по прифронтових і тилових містах:
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- На Волноваському напрямку 5 будинків пошкоджено у Вугледарі, також під обстріл потрапила Новоукраїнка - без жертв.
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- На Донецькому напрямку 1 людина загинула у Сєверному Очеретинської громади. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки, Мар'їнки та околиць Курахівської громади, а зранку обстріл Курахівки з РСЗВ.
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- На Горлівському напрямку 1 людина загинула у Бахмуті. У місті пошкоджено 2 приватні будинки та багатоповерхівка. У Калиновому Іллінівської громади пошкоджено будинок. Напружена ситуація у Соледарській громаді - під обстрілами Соледар, Парасковіївка, Роздолівка і Федорівка.
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- На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Лимані, також під вогнем - Сіверськ.
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Доповнення
Всього за добу росіяни вбили 2 цивільних на Донеччині, поранили 1.