россияне ночью нанесли два ракетных удара по Краматорску
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Российские оккупанты ночью нанесли два ракетных удара по промышленной зоне Краматорска в Донецкой области. Об этом сообщили руководитель Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко и глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
Цитата
"Ночью оккупант нанес два ракетных удара по промышленной зоне Краматорска. Без жертв", - написал Гончаренко в Facebook.
"Около полуночи враг обстрелял Краматорск - попал в промышленное предприятие. Повреждена большая территория. К счастью, никто не пострадал", - отметил глава ОВА.
Детали
По данным Кириленко, в целом ночью россияне продолжали стрелять по прифронтовым и тыловым городам:
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- На Волновахском направлении 5 домов повреждены в Угледаре, также под обстрел попала Новоукраинка – без жертв.
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- На Донецком направлении 1 человек погиб в Северном Очеретинской громады. Зафиксированы одиночные обстрелы Авдеевки, Марьинки и окрестностей Кураховской громады, а утром обстрел Кураховки из РСЗО.
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- На Горловском направлении 1 человек погиб в Бахмуте. В городе повреждены 2 частных дома и многоэтажка. В Калинове Ильиновской громады поврежден дом. Напряженная ситуация в Соледарской громаде – под обстрелами Соледар, Парасковеевка, Раздолевка и Федоровка.
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- На Лисичанском направлении поврежден дом в Лимане, также под огнем - Северск.
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Дополнение
Всего за сутки россияне убили 2 гражданских в Донецкой области, ранили 1.