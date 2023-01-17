россияне ночью нанесли два ракетных удара по Краматорску

Цитата

"Ночью оккупант нанес два ракетных удара по промышленной зоне Краматорска. Без жертв", - написал Гончаренко в Facebook.

"Около полуночи враг обстрелял Краматорск - попал в промышленное предприятие. Повреждена большая территория. К счастью, никто не пострадал", - отметил глава ОВА.

Детали

По данным Кириленко, в целом ночью россияне продолжали стрелять по прифронтовым и тыловым городам:



На Волновахском направлении 5 домов повреждены в Угледаре, также под обстрел попала Новоукраинка – без жертв.

направлении 5 домов повреждены в Угледаре, также под обстрел попала Новоукраинка – без жертв.

На Донецком направлении 1 человек погиб в Северном Очеретинской громады. Зафиксированы одиночные обстрелы Авдеевки, Марьинки и окрестностей Кураховской громады, а утром обстрел Кураховки из РСЗО.

направлении 1 человек погиб в Северном Очеретинской громады. Зафиксированы одиночные обстрелы Авдеевки, Марьинки и окрестностей Кураховской громады, а утром обстрел Кураховки из РСЗО.

На Горловском направлении 1 человек погиб в Бахмуте. В городе повреждены 2 частных дома и многоэтажка. В Калинове Ильиновской громады поврежден дом. Напряженная ситуация в Соледарской громаде – под обстрелами Соледар, Парасковеевка, Раздолевка и Федоровка.

направлении 1 человек погиб в Бахмуте. В городе повреждены 2 частных дома и многоэтажка. В Калинове Ильиновской громады поврежден дом. Напряженная ситуация в Соледарской громаде – под обстрелами Соледар, Парасковеевка, Раздолевка и Федоровка.

На Лисичанском направлении поврежден дом в Лимане, также под огнем - Северск.

направлении поврежден дом в Лимане, также под огнем - Северск.

Дополнение

Всего за сутки россияне убили 2 гражданских в Донецкой области, ранили 1.