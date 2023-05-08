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росіяни вночі випустили 6 ракет по Краматорську

росіяни вночі випустили 6 ракет по Краматорську

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Російські війська вночі завдали шість ракетних ударів по промзоні Краматорська у Донецькій області, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Уночі росіяни випустили 6 ракет по промзоні Краматорська - без жертв", - написав Кириленко.

Деталі

Зі слів голови ОВА, ситуація за напрямками така:

  • На Донецькому напрямку пошкоджено будинок у Курахівці, також у громаді під обстріл потрапило Курахове. Зафіксовано обстріли Мар'їнки та околиць громади.
  • На Горлівському напрямку пошкоджено приватний будинок у Костянтинівці. У Торецькій громаді поранено 1 людину та пошкоджено будинок у Щербинівці. Також є пошкодження у Неліпівці та Петрівці - там ніхто не постраждав.

Доповнення

За добу росіяни поранили 2 жителів Донецької області.

Українські Національні Новини

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