росіяни вночі випустили 6 ракет по Краматорську
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Російські війська вночі завдали шість ракетних ударів по промзоні Краматорська у Донецькій області, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
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"Уночі росіяни випустили 6 ракет по промзоні Краматорська - без жертв", - написав Кириленко.
Деталі
Зі слів голови ОВА, ситуація за напрямками така:
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- На Донецькому напрямку пошкоджено будинок у Курахівці, також у громаді під обстріл потрапило Курахове. Зафіксовано обстріли Мар'їнки та околиць громади.
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- На Горлівському напрямку пошкоджено приватний будинок у Костянтинівці. У Торецькій громаді поранено 1 людину та пошкоджено будинок у Щербинівці. Також є пошкодження у Неліпівці та Петрівці - там ніхто не постраждав.
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Доповнення
За добу росіяни поранили 2 жителів Донецької області.