россияне ночью выпустили 6 ракет по Краматорску
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Российские войска ночью нанесли шесть ракетных ударов по промзоне Краматорска в Донецкой области, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.
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"Ночью россияне выпустили 6 ракет по промзоне Краматорска - без жертв", - написал Кириленко.
Детали
По словам главы ОВА, ситуация по направлениям такова:
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- На Донецком направлении поврежден дом в Кураховке, также в громаде под обстрел попало Курахово. Зафиксированы обстрелы Марьинки и окрестностей громады.
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- На Горловском направлении поврежден частный дом в Константиновке. В Торецкой громаде ранен 1 человек и поврежден дом в Щербиновке. Также есть повреждения в Нелиповке и Петровке - там никто не пострадал.
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Дополнение
За сутки россияне ранили 2 жителей Донецкой области.