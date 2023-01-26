росіяни вночі вдарили по критичній інфраструктурі на Запоріжжі, троє загиблих - прокуратура

Цитата

«За даними слідства, 26 січня 2023 року о 3:40 російські військові із ЗРК С-300 нанесли ракетні удари по об‘єкту критичної інфраструктури в Запорізькому районі. Попередньо 3 людини загинуло, ще 7 поранено. Руйнувань зазнали технічне обладнання та споруди. Після вибуху на території підприємства сталася пожежа, яка наразі ліквідована», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що близько 10:00 під час проведення слідчих дій та пошуково-рятувальної операції на місці події відбувся повторний ворожий обстріл цього об'єкта інфраструктури. Дані щодо постраждалих уточняються.

Окрім того, за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Доповнення

Через вчорашнє влучання авіаційної ракети по приватному сектору у Запоріжжі загинула 34-річна місцева жителька, людина з інвалідністю. Загалом від обстрілу ушкоджено понад 50 будинків.