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Через ворожий авіаудар по Запоріжжю загинула жінка

Київ • УНН

 • 1106736 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Через вчорашнє влучання авіаційної ракети по приватному сектору у Запоріжжі загинула 34-річна місцева жителька, людина з інвалідністю. Загалом від обстрілу ушкоджено понад 50 будинків. Про це у коментарі Суспільному повідомив т.в.о. голови Дніпровської районної адміністрації міста Запоріжжя Володимир Грянистий, передає УНН.

Через ворожий авіаудар по Запоріжжю загинула жінка

За словами посадовця, згідно з уламками, російські війська застосували по Запоріжжю авіаракету Х-55 класу "повітря-поверхня". Ракета влучила у приватний сектор. Під завалами одного з будинків знайшли тіло 34-річної місцевої жительки, людини з інвалідністю.

Цитата

"Впала між будинками у приватному секторі. Один будинок зруйновано повністю, тут було дві людини під завалами: одна людина жива, а одна загинула" , - розповів він.

Деталі

Грянистий зазначив, що загалом від обстрілу ушкоджені понад 50 будинків.

"Побито дахи, вікна. Вчора найбільш ушкоджені будинки, близько 15, позабивали плівкою, щоб люди могли переночувати. Була надана медична допомога місцевим жителям. Також довелося заспокоювати тварин. Поставили автобус, в якому можна було зігрітися та отримати психологічну та медичну допомогу", - сказав він.

Також на двох вулицях вибуховою хвилею пошкоджені електромережі, відсутня електроенергія: "Вночі не вдалося відновити, бо дроти вибуховою хвилею сплутало настільки, що це було неможливо".

Доповнення

25 січня російські окупанти атакували Запоріжжя прямо серед білого дня. 

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