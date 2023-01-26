Из-за вражеского авиаудара по Запорожью погибла женщина

По словам чиновника, согласно обломкам, российские войска применили по Запорожью авиаракету Х-55 класса "воздух-поверхность". Ракета попала в частный сектор. Под завалами одного из домов нашли тело 34-летней местной жительницы, человека с инвалидностью.

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"Упала между домами в частном секторе. Один дом разрушен полностью, здесь было два человека под завалами: один человек жив, а один погиб", - рассказал он.

Детали

Грянистый отметил, что всего от обстрела повреждены более 50 домов.

"Побиты крыши, окна. Вчера наиболее поврежденные дома, около 15, позабивали пленкой, чтобы люди могли переночевать. Была оказана медицинская помощь местным жителям. Также пришлось успокаивать животных. Поставили автобус, в котором можно было согреться и получить психологическую и медицинскую помощь", - сказал он.

Также на двух улицах взрывной волной повреждены электросети, отсутствует электроэнергия: "Ночью не удалось восстановить, потому что провода взрывной волной спутало настолько, что это было невозможно".

Дополнение

25 января российские оккупанты атаковали Запорожье прямо среди белого дня.