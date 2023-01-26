россияне ночью ударили по критической инфраструктуре на Запорожье, трое погибших - прокуратура

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«По данным следствия, 26 января 2023 года в 3:40 российские военные из ЗРК С-300 нанесли ракетные удары по объекту критической инфраструктуры в Запорожском районе. Предварительно 3 человека погибли, еще 7 ранены. Разрушениям подверглись техническое оборудование и сооружения. После взрыва на территории предприятия произошел пожар, который сейчас ликвидирован», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что около 10:00 во время проведения следственных действий и поисково-спасательной операции на месте происшествия произошел повторный вражеский обстрел этого объекта инфраструктуры. Данные о пострадавших уточняются.

Кроме того, под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

Из-за вчерашнего попадания авиационной ракеты по частному сектору в Запорожье погибла 34-летняя местная жительница, человек с инвалидностью. Всего от обстрела повреждено более 50 домов.