Росіяни вивели у Чорне море ракетоносії 20 "калібрів"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Оперативне командування “Південь” повідомило, що сьогодні росія вивела в Чорне море ракетоносії 20 ракет типу “Калібр”, передає УНН.
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Військово-морські сили ЗСУ раніше сьогодні повідомили, що в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп - 8 ракет.
Згодом до ракетоносія додалися ще два.
Цитата
«Ворог вивів на бойове чергування в Чорному морі ще один надводний і один підводний ракетоносій. Наразі загальний залп “Калібрів” складає 20 ракет. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги», – ідеться в повідомленні ОК "Південь".
Нагадаємо
Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат повідомив, що під час ранкової атаки російські окупанти скоріш за все били ракетами, що летіли по балістичній траєкторії з північного напрямку.