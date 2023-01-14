Россияне вывели в Черное море ракетоносители 20 "калибров"

Детали

Военно-морские силы ВСУ ранее сегодня сообщили, что в Черном море на боевом дежурстве находится 7 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "калибр", общий залп - 8 ракет.

Впоследствии к ракетоносителю добавились ещё два.

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«Враг вывел на боевое дежурство в Черном море еще один надводный и один подводный ракетоноситель. На данный момент общий залп “калибров” составляет 20 ракет. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги», – говорится в сообщении ОК "Юг".

Напомним,

Спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат сообщил, что во время утренней атаки российские оккупанты скорее всего били ракетами, летевшими по баллистической траектории с северного направления.