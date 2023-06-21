росіяни у СІЗО в Криму знущаються з українською активісткою, вона може повністю втратити слух - омбудсмен

$41.390.02
46.921.07
ukru
В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
Ексклюзив
08:15 • 8222 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 28724 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 30157 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 37074 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 107141 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 176576 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 187907 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 142112 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137546 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87790 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
6м/с
30%
Популярнi новини

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 23918 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 27867 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 29576 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 23429 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 12029 перегляди
Публікації

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 12960 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 28719 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 187905 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 242878 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 390506 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 16929 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 21975 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 38157 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 34400 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 142099 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

росіяни у СІЗО в Криму знущаються з українською активісткою, вона може повністю втратити слух - омбудсмен

Київ • УНН

 • 1053678 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Незаконно засуджена активіста та громадянська журналістка Ірина Данилович, яка перебуває у російському СІЗО тимчасово окупованого Криму, зазнає тортур і ризикує повністю втратити слух. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.

росіяни у СІЗО в Криму знущаються з українською активісткою, вона може повністю втратити слух - омбудсмен

Цитата

"Бранка кремля перебуває в нелюдських умовах у російському СІЗО у Криму. Її стан здоров’я з кожним днем погіршується. На останньому судовому засіданні вона вже майже не чула запитань.

Попри всі прохання надати кваліфіковану медичну допомогу, окупаційні лікарі продовжують брехливо стверджувати, що вона здорова. Активістка може повністю втратити слух, що в подальшому призведе до інвалідності", - заявив Дмитро Лубінець.

Доповнення

Омбудсмен закликав припинити знущання над Іриною Данилович, адже ненадання кваліфікованої медичної допомоги при наявності хронічних захворювань є грубим порушенням пункту 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями, схвалених Економічною й соціальною радою ООН.

Окрім того, за словами Лубінця, такі дії можуть кваліфікуватись як тортури. А це порушує Конвенцію проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання , Міжнародний пакт про громадянські і політичні права та Європейську конвенцію про права людини.

Дмитро Лубінець закликав омбудсмена рф Тетяну Москалькову терміново вжити заходів для припинення тортур над Іриною Данилович.

Також український омбудсмен звернувся до Верховного комісара ООН з прав людини, Генерального секретаря ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста втрутитись та сприяти припиненню знущань над українкою.

Нагадаємо

У квітні минулого року активістку та журналістку Ірину Данилович викрали співробітники фсб у тимчасово окупованому Криму.

Пізніше стало відомо, що її арештували через підозру нібито у зберіганні вибухової речовини. Як повідомила омбудсмен рф Людмила Денісова, таке рішення було ухвалено через "побоювання" судді, що в активістки є український паспорт і вона зможе переховуватися.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.93
Bitcoin
$84,578.90
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.25
Золото
$3,243.41
Ethereum
$1,635.74