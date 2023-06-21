росіяни у СІЗО в Криму знущаються з українською активісткою, вона може повністю втратити слух - омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Незаконно засуджена активіста та громадянська журналістка Ірина Данилович, яка перебуває у російському СІЗО тимчасово окупованого Криму, зазнає тортур і ризикує повністю втратити слух. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.
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"Бранка кремля перебуває в нелюдських умовах у російському СІЗО у Криму. Її стан здоров’я з кожним днем погіршується. На останньому судовому засіданні вона вже майже не чула запитань.
Попри всі прохання надати кваліфіковану медичну допомогу, окупаційні лікарі продовжують брехливо стверджувати, що вона здорова. Активістка може повністю втратити слух, що в подальшому призведе до інвалідності", - заявив Дмитро Лубінець.
Доповнення
Омбудсмен закликав припинити знущання над Іриною Данилович, адже ненадання кваліфікованої медичної допомоги при наявності хронічних захворювань є грубим порушенням пункту 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями, схвалених Економічною й соціальною радою ООН.
Окрім того, за словами Лубінця, такі дії можуть кваліфікуватись як тортури. А це порушує Конвенцію проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання , Міжнародний пакт про громадянські і політичні права та Європейську конвенцію про права людини.
Дмитро Лубінець закликав омбудсмена рф Тетяну Москалькову терміново вжити заходів для припинення тортур над Іриною Данилович.
Також український омбудсмен звернувся до Верховного комісара ООН з прав людини, Генерального секретаря ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста втрутитись та сприяти припиненню знущань над українкою.
Нагадаємо
У квітні минулого року активістку та журналістку Ірину Данилович викрали співробітники фсб у тимчасово окупованому Криму.
Пізніше стало відомо, що її арештували через підозру нібито у зберіганні вибухової речовини. Як повідомила омбудсмен рф Людмила Денісова, таке рішення було ухвалено через "побоювання" судді, що в активістки є український паспорт і вона зможе переховуватися.