россияне в СИЗО в Крыму издеваются над украинской активисткой, она может полностью потерять слух - омбудсмен

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"Пленница кремля находится в нечеловеческих условиях в российском СИЗО в Крыму. Ее состояние здоровья с каждым днем ухудшается. На последнем судебном заседании она уже почти не слышала вопросов.

Несмотря на все просьбы о предоставлении квалифицированной медицинской помощи, оккупационные врачи продолжают лживо утверждать, что она здорова. Активистка может полностью потерять слух, что в дальнейшем приведет к инвалидности", - заявил Дмитрий Лубинец.

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Омбудсмен призвал прекратить издевательства над Ириной Данилович, ведь неоказание квалифицированной медицинской помощи при наличии хронических заболеваний является грубым нарушением пункта 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и социальным советом ООН.

Кроме того, по словам Лубинца, такие действия могут квалифицироваться как пытки. А это нарушает Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Международный пакт о гражданских и политических правах и Европейскую конвенцию о правах человека.

Дмитрий Лубинец призвал омбудсмена рф Татьяну Москалькову срочно принять меры для прекращения пыток над Ириной Данилович.

Также украинский омбудсмен обратился к Верховному комиссару ООН по правам человека, Генеральному секретарю ООН, Международному комитету Красного Креста вмешаться и способствовать прекращению издевательств над украинкой.

Напомним

В апреле прошлого года активистку и журналистку Ирину Данилович похитили сотрудники фсб во временно оккупированном Крыму.

Позже стало известно, что ее арестовали по подозрению якобы в хранении взрывчатого вещества. Как сообщила омбудсмен рф Людмила Денисова, такое решение было принято из-за "опасений" судьи, что у активистки есть украинский паспорт и она сможет скрываться.