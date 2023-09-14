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Росіяни розосереджуються по Чорному морю, боячись загрози з боку ЗСУ - Гуменюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Окупанти, зважаючи на попередні атаки на їхній флом біля Криму, тепер відчувають себе менш захищеними та розосереджуються по Чорному морю. Про це заявили речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, пише УНН

Деталі 

Речниця ОК "Південь" зазначила, що окупанти вже не вважають пункти базування такими безпечними, як вони раніше думали.

"Корабельне угруповання ворога розташоване за 100 морських миль від українського берега, але біда у тому, що берег на них насувається. Вся їх потужність - законна ціль для ЗСУ", - додала Гуменюк.

Нагадаємо

У четвер вранці пролунали вибухи в Євпаторії, тимчасово окупований Крим.

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