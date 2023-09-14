Росіяни розосереджуються по Чорному морю, боячись загрози з боку ЗСУ - Гуменюк

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Речниця ОК "Південь" зазначила, що окупанти вже не вважають пункти базування такими безпечними, як вони раніше думали.

"Корабельне угруповання ворога розташоване за 100 морських миль від українського берега, але біда у тому, що берег на них насувається. Вся їх потужність - законна ціль для ЗСУ", - додала Гуменюк.

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У четвер вранці пролунали вибухи в Євпаторії, тимчасово окупований Крим.