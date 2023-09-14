Россияне рассредотачиваются по Черному морю, боясь угрозы со стороны ВСУ - Гуменюк

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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. Оккупанты, учитывая предыдущие атаки на их флот возле Крыма, теперь чувствуют себя менее защищенными и рассредоточиваются по Черному морю. Об этом заявили пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, пишет УНН

Детали 

Пресс-секретарь ОК "Юг" отметила, что оккупанты уже не считают пункты базирования такими безопасными, как они раньше думали.

"Корабельная группировка врага расположена в 100 морских милях от украинского берега, но беда в том, что берег на них надвигается. Вся их мощь - законная цель для ВСУ", - добавила Гуменюк.

Напомним

В четверг утром прогремели взрывы в Евпатории, временно оккупированный Крым.

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