Россияне рассредотачиваются по Черному морю, боясь угрозы со стороны ВСУ - Гуменюк

Детали

Пресс-секретарь ОК "Юг" отметила, что оккупанты уже не считают пункты базирования такими безопасными, как они раньше думали.

"Корабельная группировка врага расположена в 100 морских милях от украинского берега, но беда в том, что берег на них надвигается. Вся их мощь - законная цель для ВСУ", - добавила Гуменюк.

Напомним

В четверг утром прогремели взрывы в Евпатории, временно оккупированный Крым.