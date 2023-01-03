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росіяни продовжують завозити свій персонал на ЗАЕС - омбудсмен

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Росіяни продовжують завозити свій персонал на захоплену Запорізьку атомну станцію. Україні відомо, що на посаду заступника директора ЗАЕС з питань фізичного захисту та режиму окупанти планують призначити заступника директора департаменту спеціальної безпеки “Росенергоатом” (дочірня структура “Росатом”) Дмитрія Міняєва. Про це повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram, пише УНН.

росіяни продовжують завозити свій персонал на ЗАЕС - омбудсмен

Цитата

“Проблеми на ЗАЕС досі існують! Росіяни продовжують завозити свій персонал на захоплену Запорізьку атомну станцію. Таким чином вони хочуть замінити тих українців, які відмовляються працювати на окупантів. Україні відомо, кого планують призначити на посаду заступника директора ЗАЕС з питань фізичного захисту та режиму. Це Дмітрій Міняєв — заступник директора департаменту спеціальної безпеки АТ “Концерн „Росенергоатом“ (дочірня структура „Росатом“)”, — написав Лубінець.

За його словами, росіяни від початку захоплення станції змушують її працівників укладати договори з російським “Росатомом”.

Доповнення

Російський чиновник сергій кирієнко приїхав на ЗАЕС. У МЗС назвали “візит” грубим порушенням міжнародного права.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Обстріли відрізали ЗАЕС від резервної лінії живлення

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