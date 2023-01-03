россияне продолжают завозить свой персонал на ЗАЭС - омбудсмен

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“Проблемы на ЗАЭС до сих пор существуют! Россияне продолжают завозить свой персонал на захваченную Запорожскую атомную станцию. Таким образом они хотят заменить тех украинцев, которые отказываются работать на оккупантов. Украине известно, кого планируют назначить на должность заместителя директора ЗАЭС по вопросам физической защиты и режима. Это Дмитрий Миняев – заместитель директора департамента специальной безопасности АО "Концерн "Росэнергоатом" (дочерняя структура "Росатом")”, - написал Лубинец.

По его словам, россияне с начала захвата станции заставляют ее работников заключать договоры с российским "Росатомом".

Дополнение

Российский чиновник сергей кириенко приехал на ЗАЭС. В МИД назвали "визит" грубым нарушением международного права.

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