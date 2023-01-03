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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
8 апреля, 18:32 • 22293 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне продолжают завозить свой персонал на ЗАЭС - омбудсмен

Киев • УНН

 • 477057 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Россияне продолжают завозить свой персонал на захваченную Запорожскую атомную станцию. Украине известно, что на должность заместителя директора ЗАЭС по вопросам физической защиты и режима оккупанты планируют назначить заместителя директора департамента специальной безопасности “Росэнергоатом” (дочерняя структура “Росатом”) Дмитрия Миняева. Об этом сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram, пишет УНН.

россияне продолжают завозить свой персонал на ЗАЭС - омбудсмен

Цитата

“Проблемы на ЗАЭС до сих пор существуют! Россияне продолжают завозить свой персонал на захваченную Запорожскую атомную станцию. Таким образом они хотят заменить тех украинцев, которые отказываются работать на оккупантов. Украине известно, кого планируют назначить на должность заместителя директора ЗАЭС по вопросам физической защиты и режима. Это Дмитрий Миняев – заместитель директора департамента специальной безопасности АО "Концерн "Росэнергоатом" (дочерняя структура "Росатом")”, - написал Лубинец.

По его словам, россияне с начала захвата станции заставляют ее работников заключать договоры с российским "Росатомом".

Дополнение

Российский чиновник сергей кириенко приехал на ЗАЭС. В МИД назвали "визит" грубым нарушением международного права.

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