росіяни посилюють позиції на Херсонщині, щоб змусити ЗСУ перейти до оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. До північно-східних регіонів Херсона стягнуто велику кількість озброєння та військової техніки росіян. У ЗСУ не виключають, що противник може або буде намагатися здійснити наступальні дії в глиб українських територій, щоб змусити ЗСУ перейти до оборони. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу, передає УНН з посиланням на Медіа Центрі "Україна".
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«Продовжується помітне посилення противником позицій на захоплених територіях. До північно-східних районів Херсонської області стягнуто противником велику кількість озброєння та військової техніки. Не виключено, що противник може або буде намагатися здійснити наступальні дії в глибину наших територій з метою перехоплення ініціативи та створення загрози розвитку нашого успіху, щоб змусити ЗСУ припинити розширення плацдармів та перейти до оборони», - розповів Громов.
Деталі
Він зазначив, що за окремою інформацією, на Лівому березі Дніпра розмістилися загони Нацгвардії Чечні, які, нібито, отримали наказ не допустити відступу військ рф з правобережної Херсонщини.
Доповнення
Громов повідомляв, що російські окупанти нарощують сили на Запорізькому та Херсонському напрямках та розконсервовують техніку.