россияне усиливают позиции в Херсонской области, чтобы заставить ВСУ перейти к обороне

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КИЕВ. 4 августа. УНН. К северо-восточным регионам Херсона стянуто большое количество вооружения и военной техники россиян. В ВСУ не исключают, что противник может или будет пытаться совершить наступательные действия в глубь украинских территорий, чтобы заставить ВСУ перейти к обороне. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга, передает УНН со ссылкой на Медиа Центр "Украина".

Цитата

«Продолжается заметное усиление противником позиций на захваченных территориях. К северо-восточным районам Херсонской области стянуто противником большое количество вооружения и военной техники. Не исключено, что противник может или будет пытаться совершить наступательные действия в глубину наших территорий с целью перехвата инициативы и создания угрозы развития нашего успеха, чтобы заставить ВСУ прекратить расширение плацдармов и перейти к обороне, - рассказал Громов.

Детали

Он отметил, что по отдельной информации, на левом берегу Днепра разместились отряды Нацгвардии Чечни, которые якобы получили приказ не допустить отступления войск россии с правобережной Херсонщины.

Дополнение

Громов сообщал, что российские оккупанты наращивают силы на Запорожском и Херсонском направлениях и расконсервируют технику.

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