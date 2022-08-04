россияне усиливают позиции в Херсонской области, чтобы заставить ВСУ перейти к обороне
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. К северо-восточным регионам Херсона стянуто большое количество вооружения и военной техники россиян. В ВСУ не исключают, что противник может или будет пытаться совершить наступательные действия в глубь украинских территорий, чтобы заставить ВСУ перейти к обороне. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга, передает УНН со ссылкой на Медиа Центр "Украина".
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«Продолжается заметное усиление противником позиций на захваченных территориях. К северо-восточным районам Херсонской области стянуто противником большое количество вооружения и военной техники. Не исключено, что противник может или будет пытаться совершить наступательные действия в глубину наших территорий с целью перехвата инициативы и создания угрозы развития нашего успеха, чтобы заставить ВСУ прекратить расширение плацдармов и перейти к обороне, - рассказал Громов.
Детали
Он отметил, что по отдельной информации, на левом берегу Днепра разместились отряды Нацгвардии Чечни, которые якобы получили приказ не допустить отступления войск россии с правобережной Херсонщины.
Дополнение
Громов сообщал, что российские оккупанты наращивают силы на Запорожском и Херсонском направлениях и расконсервируют технику.