росіяни поранили дитину у селі під Херсоном
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Російські окупанти обстріляли село Кізомис на Херсонщині, серед трьох поранених - дитина. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у середу, 28 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"Херсонщина, село Кізомис. Через ворожий обстріл постраждали 3 людини. Серед них 14 річна дитина з мінно-вибуховою травмою", - повідомив Тимошенко.
Усі доставлені до лікарень, додав він.
Нагадаємо
Херсонську область за 27 грудня російські війська обстріляли 50 разів, відомо про трьох поранених.