росіяни обстрілюють евакуаційні пункти в затопленій Голій Пристані та звинувачують у цьому ЗСУ

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"У затопленій Голій Пристані окупанти зберігають свою присутність, здійснюють обстріли евакуаційних пунктів та звинувачують у цьому підрозділи ЗС України", - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що в свою чергу, окупаційна так звана влада примушує місцеве населення говорити на відеокамеру слова вдячності підрозділам "мчс рф" за, начебто, порятунок та евакуацію.

"Хоча, весь цей час, так і не дочекавшись допомоги від окупаційної влади, люди були вимушені самотужки рятувати один одного. Після стабілізації ситуації та відходу води, повертаючись у місто, люди стають свідками мародерства та пограбувань власних осель", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо

Окупанти вивозять награбоване майно із затоплених населених пунктів Херсонської області.