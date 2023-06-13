росіяни обстрілюють евакуаційні пункти в затопленій Голій Пристані та звинувачують у цьому ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Російські окупанти обстрілюють евакуаційні пункти у затопленій Голій Пристані на Херсонщині та звинувачують у цьому підрозділи ЗС України. Про це УНН повідомляє з посиланням на зведення Генштабу.
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"У затопленій Голій Пристані окупанти зберігають свою присутність, здійснюють обстріли евакуаційних пунктів та звинувачують у цьому підрозділи ЗС України", - йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що в свою чергу, окупаційна так звана влада примушує місцеве населення говорити на відеокамеру слова вдячності підрозділам "мчс рф" за, начебто, порятунок та евакуацію.
"Хоча, весь цей час, так і не дочекавшись допомоги від окупаційної влади, люди були вимушені самотужки рятувати один одного. Після стабілізації ситуації та відходу води, повертаючись у місто, люди стають свідками мародерства та пограбувань власних осель", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо
Окупанти вивозять награбоване майно із затоплених населених пунктів Херсонської області.