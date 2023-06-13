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россияне обстреливают эвакуационные пункты в затопленной Голой Пристани и обвиняют в этом ВСУ

Киев • УНН

 • 834413 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Российские оккупанты обстреливают эвакуационные пункты в затопленной Голой Пристани на Херсонщине и обвиняют в этом подразделения ВС Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сводку Генштаба.

россияне обстреливают эвакуационные пункты в затопленной Голой Пристани и обвиняют в этом ВСУ

Цитата

"В затопленной Голой Пристани оккупанты сохраняют свое присутствие, осуществляют обстрелы эвакуационных пунктов и обвиняют в этом подразделения ВС Украины", - говорится в сообщении.

Добавим

Сообщается, что в свою очередь, оккупационная так называемая власть заставляет местное население говорить на видеокамеру слова благодарности подразделениям "мчс рф" за, якобы, спасение и эвакуацию.

"Хотя, все это время, так и не дождавшись помощи от оккупационных властей, люди были вынуждены самостоятельно спасать друг друга. После стабилизации ситуации и ухода воды, возвращаясь в город, люди становятся свидетелями мародерства и ограблений собственных домов", - отмечается в сообщении.

Напомним

Оккупанты вывозят награбленное имущество из затопленных населенных пунктов Херсонской области.

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