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росіяни обстріляли Харківщину з мінометів та артилерії

росіяни обстріляли Харківщину з мінометів та артилерії

Київ • УНН

 • 538073 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Російські війська продовжуть обстріли прикордонних та прифронтових територій Харківщини, минулої доби вели вогонь по чотирьох районах. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Минулої доби ворог обстрілював мирне населення та цивільну інфраструктуру прикордонних та прифронтових населених пунктів Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів", - повідомив Синєгубов.

Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Ветеринарне, Стрілеча, Піщане, Огірцеве та інші населені пункти, додав він.

"З мінометів та артилерії ворог обстрілював населені пункти Золочівської громади Богодухівського району. У селі Одноробівка пошкоджені житлові будинки, гараж та приватний автомобіль. Внаслідок обстрілу села Подоли Куп'янського району пошкоджено житловий будинок. Обійшлося без постраждалих", - зазначив Синєгубов.

Доповнення

За даними Генштабу, протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних та 47 авіаційних ударів, зокрема, застосував 17 БпЛА типу «Шахед-136». 14 з них були знищені нашими захисниками. Також ворог здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

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