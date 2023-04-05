россияне обстреляли Харьковскую область из минометов и артиллерии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Российские войска продолжают обстрелы приграничных и прифронтовых территорий Харьковской области, за прошедшие сутки вели огонь по четырем районам. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Детали
"За прошедшие сутки враг обстреливал мирное население и гражданскую инфраструктуру приграничных и прифронтовых населенных пунктов Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов", - сообщил Синегубов.
В частности, под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Ветеринарное, Стрелечье, Песчаное, Огурцево и другие населенные пункты, добавил он.
"Из минометов и артиллерии враг обстреливал населенные пункты Золочевской громады Богодуховского района. В селе Одноробовка повреждены жилые дома, гараж и частный автомобиль. В результате обстрела села Подолы Купянского района поврежден жилой дом. Обошлось без пострадавших", - отметил Синегубов.
Дополнение
По данным Генштаба, за прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 47 авиационных ударов, в частности, применил 17 БпЛА типа «Шахед-136». 14 из них были уничтожены нашими защитниками. Также враг совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня.