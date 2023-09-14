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Росіяни навряд чи відновлять десантний корабель та підводний човен у Севастополі: Гуменюк назвала причину

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що росіяни навряд чи відновлять десантний корабель та підводний човен у Севастополі, які були пошкоджені 13 вересня. Про це Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, пише УНН.

Цитата

“За попередніми оцінками експертів, з того, що ми вже могли побачити, скоріш за все великий десантний корабель став вже не таким великим і навряд чи буде кораблем. Те, що стосується підводного човна, то пошкодження досить суттєві. Відновлення їх потребує доволі великих виробничих потужностей, зокрема, якими і хизувався той самий судноремонтний завод. Але зараз він більше схожий на опалище, ніж на завод”, – заявила Гуменюк.

Вона зазначила, що таким чином відновити десантний корабель та підводний човен окупантам наразі немає де.

Доповнення

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що російські окупанти з великою ймовірністю не зможуть відновити пошкоджені під час нічної атаки на Севастополь підводний човен і корабель.

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