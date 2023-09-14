Россияне вряд ли восстановят десантный корабль и подводную лодку в Севастополе: Гуменюк назвала причину
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что россияне вряд ли восстановят десантный корабль и подводную лодку в Севастополе, которые были повреждены 13 сентября. Об этом Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, пишет УНН.
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“По предварительным оценкам экспертов, из того, что мы уже могли увидеть, скорее всего большой десантный корабль стал уже не таким большим и вряд ли будет кораблем. То, что касается подводной лодки, то повреждения достаточно существенные. Восстановление их требует довольно больших производственных мощностей, в частности, которыми и хвастался тот самый судоремонтный завод. Но сейчас он больше похож на свалку, чем на завод”, – заявила Гуменюк.
Она отметила, что таким образом восстановить десантный корабль и подводную лодку оккупантам пока негде.
Дополнение
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что российские оккупанты с большой вероятностью не смогут восстановить поврежденные во время ночной атаки на Севастополь подводную лодку и корабль.