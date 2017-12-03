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Росіяни намагались підмінити допінг-пробу Віти Семеренко у 2013 році

Росіяни намагались підмінити допінг-пробу Віти Семеренко у 2013 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Колишній глава Московської антидопінгової лабораторії і інформатор Всесвітнього антидопінгового агентства Григорій Родченков повідомив про те, що російська влада вимагала його підмінити допінг-пробу української біатлоністки Віти Семеренко під час Олімпійських ігор в Сочі. Про це він заявив в інтерв'ю The New York Times в суботу, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle. 

“Російська влада вимагала від Григорія Родченкова підмінити допінг-пробу української біатлоністки Віти Семеренко”, — йдеться в повідомленні.

За його словамим, з проханням про підміну допінг-проби українки на змаганнях в Москві незадовго до Олімпіади в Сочі до нього звернувся колишній заступник міністра спорту Росії Юрій Нагорних, але він відмовився це зробити.

“Я не міг так вчинити з невинної спортсменкою. За час роботи я міняв чимало позитивних допінг-проб на чисті, але не навпаки”, — зазначив він.

Родченков зазначив, що Семеренко і інші українські біатлоністки представляли найбільш серйозну загрозу для російської естафетної команди під час Олімпійських ігор в Сочі.

Як повідомляв УНН, депутат Європарламенту закликала політиків бойкотувати ЧС-2018 в Росії.

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