Росіяни намагались підмінити допінг-пробу Віти Семеренко у 2013 році
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Колишній глава Московської антидопінгової лабораторії і інформатор Всесвітнього антидопінгового агентства Григорій Родченков повідомив про те, що російська влада вимагала його підмінити допінг-пробу української біатлоністки Віти Семеренко під час Олімпійських ігор в Сочі. Про це він заявив в інтерв'ю The New York Times в суботу, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Російська влада вимагала від Григорія Родченкова підмінити допінг-пробу української біатлоністки Віти Семеренко”, — йдеться в повідомленні.
За його словамим, з проханням про підміну допінг-проби українки на змаганнях в Москві незадовго до Олімпіади в Сочі до нього звернувся колишній заступник міністра спорту Росії Юрій Нагорних, але він відмовився це зробити.
“Я не міг так вчинити з невинної спортсменкою. За час роботи я міняв чимало позитивних допінг-проб на чисті, але не навпаки”, — зазначив він.
Родченков зазначив, що Семеренко і інші українські біатлоністки представляли найбільш серйозну загрозу для російської естафетної команди під час Олімпійських ігор в Сочі.
Як повідомляв УНН, депутат Європарламенту закликала політиків бойкотувати ЧС-2018 в Росії.