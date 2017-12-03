Россияне пытались подменить допинг-пробы Виты Семеренко в 2013 году
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства Григорий Родченков сообщил о том, что российские власти требовали от него подменить допинг-пробы украинской биатлонистки Виты Семеренко во время Олимпийских игр в Сочи. Об этом он заявил в интервью The New York Times в субботу, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Российские власти требовали от Григория Родченкова подменить допинг-пробы украинской биатлонистки Виты Семеренко”, — говорится в сообщении.
По его словам, с просьбой о замене допинг-пробы украинки на соревнованиях в Москве незадолго до Олимпиады в Сочи к нему обратился бывший заместитель министра спорта России Юрий Нагорных, но он отказался это сделать.
“Я не мог так поступить с невинной спортсменкой. За время работы я менял немало положительных допинг-проб на чистые, но не наоборот”, — отметил он.
Родченков отметил, что Семеренко и другие украинские биатлонистки представляли наиболее серьезную угрозу для российской эстафетной команды во время Олимпийских игр в Сочи.
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