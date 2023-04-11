росіяни атакували Берислав з авіації, є руйнування підприємства - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Російська армія напередодні ввечері завдали удару з авіації по Бериславу у Херсонській області. Про це повідомили у Херсонській ОВА у Telegram, пише УНН.
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"Армія рф атакувала Берислав з авіації. Вчора ввечері ворожа авіація вкрила вогнем місто. Поцілили в одне з промислових підприємств – будівля зазнала серйозних руйнувань", - повідомили в ОВА.
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Як повідомляється, також через російську атаку пошкоджено чимало будинків мирних жителів, деякі з них зруйновані вщент.
"Дивом обійшлося без постраждалих серед цивільних", - зауважили в ОВА.
Нагадаємо
Херсонська область за 10 квітня зазнала 56 обстрілів з боку російських військ, відомо про двох поранених людей.