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По Херсонщині окупанти випустили 285 снарядів, є поранені

По Херсонщині окупанти випустили 285 снарядів, є поранені

Київ • УНН

 • 499411 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Херсонська область за 10 квітня зазнала 56 обстрілів з боку російських військ, відомо про двох поранених людей. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

Цитата

"За минулу добу противник здійснив 56 обстрілів, випустивши 285 снарядів. Дві людини дістали поранення", - написав Прокудін.

Деталі

Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області; територію медичного закладу, музей та адмінбудівлю, що розташовані у Суворовському районі міста, повідомив голова ОВА.

Доповнення

За даними Генштабу, протягом минулої доби противник завдав 39 авіаційних та 7 ракетних ударів, 4 з яких - із ЗРК С-300 по мирному місту Краматорськ. Здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Українські Національні Новини

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