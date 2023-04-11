По Херсонщині окупанти випустили 285 снарядів, є поранені

Цитата

"За минулу добу противник здійснив 56 обстрілів, випустивши 285 снарядів. Дві людини дістали поранення", - написав Прокудін.

Деталі

Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області; територію медичного закладу, музей та адмінбудівлю, що розташовані у Суворовському районі міста, повідомив голова ОВА.

Доповнення

За даними Генштабу, протягом минулої доби противник завдав 39 авіаційних та 7 ракетних ударів, 4 з яких - із ЗРК С-300 по мирному місту Краматорськ. Здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.