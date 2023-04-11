По Херсонщине оккупанты выпустили 285 снарядов, есть раненые

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"За прошедшие сутки противник совершил 56 обстрелов, выпустив 285 снарядов. Два человека получили ранения", - написал Прокудин.

Детали

Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области; по территории медицинского учреждения, музею и админзданию, расположенных в Суворовском районе города, сообщил глава ОВА.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки противник нанес 39 авиационных и 7 ракетных ударов, 4 из которых - из ЗРК С-300 по мирному городу Краматорск. Совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.