россияне атаковали Берислав из авиации, есть разрушения предприятия - ОВА

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Российская армия накануне вечером нанесли удар с авиации по Бериславу в Херсонской области. Об этом сообщили в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Армия рф атаковала Берислав с авиации. Вчера вечером вражеская авиация обстреляла город. Попали в одно из промышленных предприятий – здание подверглось серьезным разрушениям", - сообщили в ОВА.

Детали

Как сообщается, также из-за российской атаки повреждено немало домов мирных жителей, некоторые из них разрушены до основания.

"Чудом обошлось без пострадавших среди гражданских", - отметили в ОВА.

Напомним

Херсонская область за 10 апреля подверглась 56 обстрелам со стороны российских войск, известно о двух раненых людях.

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