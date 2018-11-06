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Росіянам заборонять анонімно користуватися месенджерами

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Росії користувачі месенджерів повинні будуть проходити ідентифікацію на підставі договорів з операторами зв'язку. Відповідна постанова опублікована на офіційному інтернет-порталі правової інформації, передає УНН з посиланням на DW.

При проходженні ідентифікації адміністрація месенджера має направити оператору зв'язку запит про наявність інформації про абонента в його базі даних. Для відповіді на запит відведено 20 хвилин. Якщо протягом цього часу оператор не надасть даних про абонента або повідомить про їх відсутність в його базі даних, процедура ідентифікації буде вважатися не пройденою, і месенджер буде зобов'язаний відмовити користувачеві в послугах.

При цьому постанова зобов'язує операторів зв'язку протягом доби повідомляти адміністрацію месенджерів про розірвання договору з абонентом. У цьому випадку користувач повинен буде пройти повторну процедуру ідентифікації в месенджері.

Постанову про правила ідентифікації користувачів месенджерів підписав 27 жовтня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв. Текст цього документа опублікований 6 листопада. Він набере чинності через 180 днів після публікації.

Нагадаємо, після квітневої блокування Telegram в Росії аудиторія месенджера продовжує скорочуватися, у липні вона становила 2,5 млн осіб, а загальне скорочення з квітня перевищила 1,2 млн користувачів.

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