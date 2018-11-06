Россиянам запретят анонимно пользоваться мессенджерами

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107824 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115510 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 153713 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147262 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137836 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128871 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173277 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118129 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141680 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145425 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Россиянам запретят анонимно пользоваться мессенджерами

Россиянам запретят анонимно пользоваться мессенджерами

Киев  •  УНН

 • 9435 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. В России пользователи мессенджеров должны будут проходить идентификацию на основании договоров с операторами связи. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, передает УНН со ссылкой на DW.

При прохождении идентификации администрация мессенджера должна направить оператору связи запрос о наличии информации об абоненте в его базе данных. Для ответа на запрос отведено 20 минут. Если в течение этого времени оператор не предоставит данных об абоненте либо уведомит об их отсутствии в его базе данных, процедура идентификации будет считаться не пройденной, и мессенджер будет обязан отказать пользователю в услугах.

При этом постановление обязывает операторов связи в течение суток уведомлять администрацию мессенджеров о расторжении договора с абонентом. В этом случае пользователь должен будет пройти повторную процедуру идентификации в мессенджере.

Постановление о правилах идентификации пользователей мессенджеров подписал 27 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Текст этого документа опубликован 6 ноября. В силу он вступит через 180 дней после публикации.

Напомним, после апрельской блокировки Telegram в России аудитория мессенджера продолжает сокращаться, в июле она составляла 2,5 млн человек, а общее сокращение с апреля превысило 1,2 млн пользователей.

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