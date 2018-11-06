Россиянам запретят анонимно пользоваться мессенджерами
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В России пользователи мессенджеров должны будут проходить идентификацию на основании договоров с операторами связи. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, передает УНН со ссылкой на DW.
При прохождении идентификации администрация мессенджера должна направить оператору связи запрос о наличии информации об абоненте в его базе данных. Для ответа на запрос отведено 20 минут. Если в течение этого времени оператор не предоставит данных об абоненте либо уведомит об их отсутствии в его базе данных, процедура идентификации будет считаться не пройденной, и мессенджер будет обязан отказать пользователю в услугах.
При этом постановление обязывает операторов связи в течение суток уведомлять администрацию мессенджеров о расторжении договора с абонентом. В этом случае пользователь должен будет пройти повторную процедуру идентификации в мессенджере.
Постановление о правилах идентификации пользователей мессенджеров подписал 27 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Текст этого документа опубликован 6 ноября. В силу он вступит через 180 дней после публикации.
Напомним, после апрельской блокировки Telegram в России аудитория мессенджера продолжает сокращаться, в июле она составляла 2,5 млн человек, а общее сокращение с апреля превысило 1,2 млн пользователей.