Росіян запідозрили у підкупі президента Гватемали – Reuters

Деталі

За словами співрозмовника агентства, розслідування почалося 1 вересня. Зокрема, інформація про підкуп президента поступила з боку гірничодобувної компанії з російським капіталом. Вона хотіла добитися права на роботу в порту Санто-Томас-де-Кастілья.

Гватемальські ЗМІ пишуть про компанію Mayaniquel. За їх даними, вона домагається побудови на невикористаній території порту вантажного терміналу. Не виключено, що плани ймовірного будівництва пов’язані з російським бізнесом з видобутку урану. Про візит представників атомної промисловості з Росії повідомляли депутати гватемальської партії “Національний союз надії”.

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Контекст

У серпні The New York Times повідомляла про людину, яка розповіла журналістам, що доставила до будинку президента згорнутий килим, набитий грошима. Адміністрація Джамматтеі відкинула всі звинувачення і заявила, що проведе розслідування.

За даними ЗМІ, розслідування почало вести антикорупційне відомство. Через деякий час після початку слідства його керівника звільнили, пізніше він втік до США, забравши з собою всі зібрані докази. Гватемальські влада видала ордер на його арешт.