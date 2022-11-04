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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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10:23 • 10215 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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росія звинуватила Велику Британію у причетності до атаки у Севастополі

росія звинуватила Велику Британію у причетності до атаки у Севастополі

Київ • УНН

 • 274221 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. МЗС росії 3 листопада викликало посла Великої Британії у москві Дебору Броннерт, якій висловили "рішучий протест" у зв’язку з нібито причетністю Лондона до атаки на Севастополь. Про це йдеться у заяві МЗС рф, пише УНН.

Деталі

Як зазначається в МЗС рф, такий "протест" висловили через активну участь британських військових фахівців у підготовці та постачанні підрозділів українських військ, зокрема "з метою проведення диверсійних операцій на морі".

"У разі продовження таких актів агресії, що загрожують прямим втягуванням у конфлікт, вся відповідальність за їхні згубні наслідки та зростання напруженості у відносинах між нашими державами цілком лежатиме на британській стороні", — йдеться в повідомленні МЗС росії.

москва не надала конкретних доказів для підтвердження своїх заяв. Як кажуть в МЗС рф, вони, нібито, мають інформацію, що Військово-морські сили Великої Британії "передали українській стороні певну кількість" безпілотних апаратів.

Нагадаємо 

Вночі та вранці 29 жовтня в Севастополі було чути звуки вибухів та залпів. За словами призначеного рф "губернатора" Севастополя михайла развожаєва, відбулася атака безпілотників, яку відбивали кораблі чорноморського флоту рф.

Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що причиною вибухів у Севастопольській бухті міг стати невдалий пуск російськими окупантами ракет протиповітряної оборони.

2 листопада були оприлюднені перші супутникові знімки Севастопольської бухти, зроблені після "атаки БПЛА" воєнних кораблів чорноморського флоту російської федерації.

Українські Національні Новини

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