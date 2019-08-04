Росія звинуватила США в організації протестних акцій в Москві

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Росія направить офіційні звернення до США та Німеччини через публікації їхніх дипломатичних співробітників та ЗМІ, що стосуються неузгодженою акції в Москві 3 серпня. Про це заявила офіційний представник російського МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"Ми всі матеріали, безумовно, доведемо офіційним шляхом до посольства США у Москві і не тільки до посольства. Я думаю, що керівництво США буде дуже здивоване тим, як їх дипломати втручаються в російські внутрішні справи", - сказала вона.

Вона заявила, що в акції було залучено посольство США в Москві. Вона зазначила, що дипмісія опублікувала маршрут проходження акції, причому він був розписаний "попунктно, просто щохвилини, а прохання уникнути проходження по ньому знаходилася лише в самому кінці".

Також Захарова згадала німецького мовника Deutsche Welle, зазначивши, що публікація російською мовою призову виходити на акцію була "феноменальним проколом".

Нагадаємо, кількість затриманих в Москві перевищила тисячу осіб.

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